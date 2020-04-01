Жена российского хоккеиста Малкина запаслась гречкой в США

Анна Кастерова, супруга российского хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала о ситуации с распространением коронавируса в Штатах и поделилась впечатлениями от карантина.

По словам женщины, ее семья боится куда-либо выезжать, а каждый день власти вводят новые меры. При этом Анна отметила, что успела запастись гречкой.

«Когда всё только началось, я успела съездить в магазин и закупиться. В моем арсенале тоже много гречки. Это вкусно, полезно и долго хранится. Не удивлена, что её раскупают», — рассказала Кастерова «Чемпионату».

При этом супруга Малкина добавила, что медицинских масок в Майами практически не достать – только у перекупщиков, пишет «Газета.ру».

К 31 марта США вышли на первое место по числу заболевших COVID-19 – более 181 тыс. подтвержденных случаев.

Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов призвал граждан не паниковать и не «скупать гречку» в условиях распространения коронавируса. Власти РФ неоднократно отмечали, что дефицита продуктов в стране нет и не будет.