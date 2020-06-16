Женщина нашла выигрышную комбинацию чисел и дважды сорвала джекпот

16 июня 2020     17
Женщина нашла выигрышную комбинацию чисел и дважды сорвала джекпот

Жительница города Сэнди-Пойнт, остров Сент-Китс (Федерация Сент-Китс и Невиса), нашла для себя выигрышную комбинацию чисел и дважды сорвала джекпот. Об этом сообщается на сайте Caribbean Lottery.

65-летняя Лиза Уилкинс (Lisa Wilkins) приобрела очередной лотерейный билет Pick 4 в местном ресторан-баре. «Я использую в розыгрыше даты рождения моих детей», — объяснила она представителям лотереи. Счастливые числа во второй раз принесли матери богатство: она снова выиграла 8666 восточно-карибских долларов (225,8 тысячи рублей).

«Я продолжу играть. Я сорвала этот куш в тот момент, когда нуждалась в деньгах больше всего», — подчеркнула Уилкинс. Победительница отметила, что выигранная сумма пойдет на оплату лечения одного из ее детей.

В мае сообщалось, что жительница американского города Дарем Шаника Миллер (Shanika Miller) выиграла в лотерею благодаря тем же числам, которые уже принесли ей богатство в 2017 году. Американка регулярно использовала в лотерейных билетах одни и те же числа — даты рождения ее детей.

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Источник: Лента.Ру

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