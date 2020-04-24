Женщина с коронавирусом узнала о беременности двойней после 10 дней без сознания

24 апреля 2020     9
Женщина с коронавирусом узнала о беременности двойней после 10 дней без сознания

Жительница британского города Белфаст (Северная Ирландия) больше недели была без сознания из-за заражения новой коронавирусной инфекцией, а после пробуждения обнаружила, что беременна двойней. Об этом сообщает издание Daily Mail.

32-летняя Даниэль Мартин (Danielle Martin) заразилась на девятой неделе беременности. В конце марта у нее заболело горло, но она не придала этому особого значения. Спустя шесть дней ее самочувствие значительно ухудшилось. Женщину доставили в больницу и обнаружили у нее воспаление легких. Тест на коронавирус подтвердил, что она больна COVID-19.

Из-за понижения уровня насыщения крови кислородом больную подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. «С ума сойти, как быстро все может измениться к худшему, — рассказывает ее гражданский муж Брайан Грин. — В один день Даниэль присылала мне фото с тостами, которые ей давали в больнице, а в другой — она в реанимации».

Женщина провела без сознания десять дней. Как только она очнулась, медики сообщили ей, что она ждет двойню. Хотя Даниэль еще до болезни знала о беременности, известие стало для нее приятным сюрпризом. «По крайней мере, мы сможем вспомнить что-то хорошее даже об этих ужасных временах», — заметила она.

Ранее сообщалось, что медсестра из английского города Лутон, графство Бедфордшир, родила ребенка, а затем скончалась от новой коронавирусной инфекции. Ее новорожденная дочь чувствует себя нормально.

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Источник: Лента.Ру

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