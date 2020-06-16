Женщина с ожогами по всему телу снялась обнаженной и поделилась ощущениями

16 июня 2020     14
Женщина с ожогами по всему телу снялась обнаженной и поделилась ощущениями

Австралийка, которая пострадала при пожаре 20 лет назад, поучаствовала в откровенной фотосессии и поделилась историей о полученных травмах. Об этом сообщает Daily Mail.

На размещенном в сети фото 53-летняя Кэрол (Carol) позирует полностью обнаженной, демонстрируя свои многочисленные ожоги. Автором съемки, британский фотограф Брайан Кэсси (Brian Cassey), провел фотосессию в рамках премии Portrait of Humanity («Портрет человечности»). Снимки ста победителей будут размещены на рекламных стендах по всему миру.

По словам героини съемки, в результате несчастного случая ожоги повредили 85 процентов ее тела, оставив ей 50-процентный шанс на выживание. После пережитого пожара она провела в коме восемь недель, затем проходила девятимесячную реабилитацию, во время которой перенесла более ста операций.

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«Человеку трудно жить с ожогами как физически, так и психологически. Но к счастью, со временем ты только идешь на поправку в отличие, например, от пациента с онкологией. Главное — иметь терпение и принять свою болезнь», — высказалась Кэрол.

Она также подчеркнула, что самым трудным для нее в съемке было не позировать обнаженной, а снять с головы повязку, которую она носит каждый день. «Обычно я ношу повязку на голове, потому что с ней я чувствую себя более защищенной, а без нее — словно хожу голая. Избавиться от аксессуара ради фото — серьезный шаг для меня», — описала ощущения австралийка.

В мае медсестра показала ожоги на лицах ее пациенток, которые пользовались дешевой косметикой на карантине. Зои Газола (Zoe Gazola) рассказала, что после введения режима всеобщей изоляции ей начали поступать сообщения от женщин, которые пострадали из-за химического пилинга. Оказалось, что они приобретали дешевые косметические средства в интернет-магазине Amazon или у частных продавцов в соцсетях.

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Источник: Лента.Ру

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