Женщина сбросила 76 килограммов и раскрыла действенный способ похудения

Жительница английского графства Кент нашла действенный способ, как похудеть на 76 килограммов. Ее секреты успеха опубликовал таблоид Daily Mail.

Стеф Гилл (Steph Gill) признается, что 18 лет назад, на собственной свадьбе, она мечтала, чтобы муж Джон переступил порог дома с ней на руках. Однако брачующимся пришлось пренебречь этой традицией, поскольку вес невесты превышал 114 килограммов. «Я знала, что он не сможет поднять меня, — рассказывает она. — Меня так расстраивало, что другие могут это сделать, а мы — нет».

Даже после долгих лет брака эта мечта не оставляла Гилл в покое. В 2015 году британка решила взять себя в руки и исполнить давнее желание. При весе в 140 килограммов она перенесла операцию по желудочному шунтированию. Хирурги сократили размеры ее желудка на 80 процентов.

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«Некоторые думают, что это быстрый способ сбросить лишний вес, но для похудения нужно поменять образ жизни. Ты должен захотеть избавиться от лишнего веса», — подчеркнула она.

Гилл вступила в местный беговой клуб и начала регулярно выходить на пробежки. С тех пор она пробежала несколько полумарафонов и похудела до 64 килограммов. Ей удалось не только добиться этого веса, но и удержать его.

В годовщину свадьбы, которая состоялась на прошлой неделе, Джон наконец осуществил мечту жены и внес ее в дом на руках. На фотографиях, сделанных их 16-летней дочерью, Гилл в свадебном платье и фате улыбается в объятиях мужа, который с легкостью переносит ее через порог.

Гилл подчеркнула, что во многом именно бег помог ей добиться стройной фигуры. «Бег — чудесно влияет на физическое и психическое здоровье. Я хотела выбрать такой вид спорта, чтобы у меня не было шансов найти оправдание и увильнуть от тренировок, — пояснила она.— Ведь бегать можно когда угодно. Этим бег и прекрасен».

Британка поделилась своей историей, чтобы вдохновить окружающих. «Так здорово быть в своей лучшей форме. Я призываю людей не бояться обращаться за помощью к специалистам. В сложившихся условиях это может быть тяжелее, но все же это доступно», — заключила она.

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Источник: Лента.Ру