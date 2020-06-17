Жириновский назвал способ для большевиков искупить вину перед русским народом

17 июня 2020     13
Жириновский назвал способ для большевиков искупить вину перед русским народом

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что большевики должны встать на колени перед русским народом за принесенные ему беды. Такое мнение политик высказал в своем Telegram-канале.

По его слова, таким образом можно будет не только признать вину за «уничтожение миллионов и миллионов людей», но и искупить ее.

«Русские большевики должны встать на колени перед русским народом за то, что они столько беды и горя принесли за 73 года советского режима», — написал Жириновский.

Он добавил, что в современном мире многим народам придется встать на колени за «злодеяния их правителей и государств».

По мнению Жириновского, белые американцы должны встать на колени «не только перед неграми, но и индейцами, которых они уничтожали».

«Британцы – перед индусами, китайцами, африканцами. Бельгийцы – перед африканцами, особенно жителями Конго. Французы – перед африканцами, вьетнамцами. Немцы и Японцы – перед всем миром. Турки – перед курдами и армянами. Арабы – перед курдами. Поляки, шведы, французы, немцы, монголы – перед русскими. Персы – перед соседними народами (грузинами в первую очередь)», — отметил депутат.

По его мнению, то же самое должны сделать китайские чиновники, «уничтожавшие своих сограждан в годы «культурной революции».

Накануне Жириновский предложил разделить Соединенные Штаты на две части, где порознь могли бы жить афроамериканцы и белые.

Ранее по городам в США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В сети также появилось видео, как полицейские становятся на одно колено перед протестующими в американских городах, охваченных беспорядками. На колено в память о погибшем также опускался премьер-министр Канады Джастин Трюдо, принявший участие в демонстрации против расизма и жестокости полиции в Оттаве.

Источник: Газета Известия

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