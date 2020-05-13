Жириновский предложил сократить число депутатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вдвое сократить количество депутатов в России. Такое заявление он сделал во вторник, 12 мая, в Twitter.

По его словам, благодаря этой инициативе удастся сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах.

«Выборы стоит проводить раз в 2–3 года: кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках», — написал политик.

В 2018 году на портале проектов был размещен проект постановления о сокращении численности федеральных чиновников и работников органов исполнительной власти.

Реформа в сфере государственного управления начнется в России с 2020 года, заявила в сентябре 2019 года первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. По ее словам, после сокращения чиновников освобождающиеся средства направят на повышение зарплат оставшихся госслужащих.

Сокращение проведут в два этапа. Сначала численность сотрудников центральных аппаратов исполнительной власти сократят в 2020 году на 10%, а территориальных органов — на 5%. В 2021 году этот показатель в регионах поднимут до 15%.