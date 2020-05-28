Житель Якутии погиб от удара молнии во время грозы

Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины от удара молнии. Тело погибшего нашли недалеко от озера в селе Маягас.

По данным местных жителей, мужчина 1989 года рождения незадолго до грозы вышел из дома и направился к родственникам, однако до места назначения он не добрался. Позже тело мужчины нашли недалеко от озера со следами термического воздействия. На брюках и кроссовках следователи обнаружили повреждения тканей. В кармане брюк находился телефон, который был в нерабочем состоянии, сообщает ИА YakutiaMedia.

Предполагается, что потерпевшего ударило молнией. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Красноярске молния ударила в самолет Ан 124-100, заходивший на посадку. Посадка грузового борта прошла успешно. На фотографиях из аэропорта видно, что нос самолета вогнулся вовнутрь, вокруг облетела краска.