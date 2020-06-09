Жителей Хабаровского края проверят на иммунитет к COVID-19

9 июня 2020     11
Жителей Хабаровского края проверят на иммунитет к COVID-19

В Хабаровском крае начались научные исследования иммунитета к коронавирусной инфекции, рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

«По заданию федерального Роспотребнадзора нами совместно с хабаровским НИИ эпидемиологии и микробиологии будет проводиться бесплатное тестирование жителей края на антитела к COVID-19», — приводит ее слова ИА «Хабаровский край сегодня» во вторник, 9 июня.

Она отметила, что исследование будет проводиться среди населения всех возрастов, на первом этапе в Хабаровске и ближайших населенных пунктах, а затем и в других районах.

Для того, чтобы принять участие в тестировании, необходимо заполнить анкету на сайте института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора.

«Одно из условий — человек на данный момент не должен болеть коронавирусной инфекцией. Если волонтер нам подойдет, с ним свяжутся и укажут дальнейший порядок действий — куда прийти и в какое время. Если волонтер не будет подходить нам или группа его возраста будет уже набрана — ему в любом случае ответят и поблагодарят за внимание», — рассказала Зайцева.

Исследование будет проводиться со вторника в течение 10 дней, планируется охватить 3 тыс. добровольцев.

Накануне ученые заявили, что в России необходимо разработать госпрограмму исследования проблем, связанных с коронавирусом.

На данный момент при выписке пациента после лечения коронавируса врачи не могут быть точно уверенными, что человек полностью здоров и вирус не проник в другие части организма. Лабораторные исследования продуктов выделительных систем не проводятся, как и поиск вируса на внутриклеточном уровне. При этом такие исследования надежны и стоят недорого.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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