Жителей Карелии предупредили о сильном ветре

В Карелии в ближайшие сутки ожидается сильный ветер. МЧС предупреждает местных жителей о возможных аварийных ситуациях.

Согласно прогнозам, ветер усилится во второй половине дня 31 марта. Местами порывы ветра будут достигать 17 м/с. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Неблагоприятные условия ожидаются в Лоухском, Медвежьегорском, Сегежском, Калевальском и Муезерском районах.

Из-за ветра на местах могут возникать чрезвычайные ситуации, вызванные повреждениями систем ЖКХ и энергетики. Возможно нарушение электроснабжения в некоторых населенных пунктах в связи с обрывом линий электропередач. Также МЧС предупреждает о возможном падении деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Ранее сообщалось, что в Воркуте из-за метели 27 марта ввели ограничение движения по кольцевой автодороге. Несмотря на снег и ветер, водители пытались проехать по трассе. 27 и 29 марта спасатели эвакуировали 148 человек и деблокировали 16 единиц техники.