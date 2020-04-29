Жителей Подмосковья предупредили о приближении медведей к поселениям

Минэкологии Московской области предупредило жителей региона о приближении диких животных к поселениям. Об этом 28 апреля сообщили на сайте ведомства.

В связи с тем что медведи, волки и лисы начали приближаться к населенным пунктам, чиновники призвали жителей не выходить за пределы поселений без необходимости, пишет сайт aif.ru.

По информации ведомства, в Наро-Фоминском городском округе медведь разорил пасеку у деревни Слепушкино. Кроме того, бурого медведя заметили недалеко от деревни Алешино Пушкинского городского округа, а также в Глазовском лесничестве Можайского округа.

Как отмечают зоологи, режим самоизоляции может способствовать тому, что хищники начнут выходить за пределы своих охотничьих территорий. Кроме того, с наступлением весны хищники активно кормятся, чтобы восполнить потерю веса за зиму, пишет НСН. В ведомстве подчеркнули, что дикие животные могут быть опасны из-за отсутствия обычного количества людей.

7 апреля сообщалось, что москвичи больше 50 раз видели лис в черте города с начала года. По словам специалистов, лисы не нападают на людей без причины. Напасть может только зверь, загнанный в угол, а также если он не может скрыться, чтобы избежать контакта.