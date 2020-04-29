Жителей Подмосковья предупредили о разгулявшихся медведях

Минэкологии Подмосковья предупредило жителей региона о возросшей вероятности встречи с опасными дикими животными. О встречах местных жителей в хищниками ведомство сообщает на своем сайте.

Появилась информация о встречах местных жителей с волками, лисами и медведями. По мнению специалистов-зоологов, режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса может способствовать выходу хищников за пределы привычных охотничьих территорий. Ведомство рекомендует местным жителям без крайней нужны не выходить за границы поселений.

Сообщается о буром медведе, разорившем пасеку в Наро-Фоминском городском округе, а также о встрече со зверем вблизи деревни Алешино Пушкинского городского округа и в Глазовском лесничестве Можайского округа. «Хищники сейчас активно кормятся, восполняя потерю веса за зиму, и поэтому представляют повышенную опасность для людей», — говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта. Затем он был продлен до 11 мая. С конца марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции, закрыты кафе, рестораны, торговые центры и салоны красоты. С 15 апреля власти ввели систему цифровых пропусков для передвижения на транспорте.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру