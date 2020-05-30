Жители деревни в Псковской области сами отремонтировали дорогу

Жителям деревни Бараново в Псковской области пришлось разработать свой способ ремонта дороги — бороной и шпалой. Проезд по ней возможен только летом в сухую погоду. В остальное время дороги просто нет.

Люди отчаялись ждать ремонта. В итоге решили действовать самостоятельно, без помощи властей. К машине прицепляют борону, чтобы сначала взрыхлить землю и срезать засохшие комья грунта, затем протаскивают тяжелую шпалу, чтобы выровнять ямки, сообщает Псковская лента новостей. В администрации Невельского района пообещали, что восстановление дороги в Бараново начнется весной 2021 года.

23 апреля сообщалось, что в Псковской области проверять качество асфальта на дорогах, которые ремонтируются в рамках нацпроекта, будет специальная лаборатория Псковавтодора.