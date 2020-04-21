Жители пригорода Нью-Йорка подали на ВОЗ в суд из-за халатности с COVID-19

Жители пригорода Нью-Йорка в США подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения за якобы проявленную во время пандемии коронавируса халатность. Об этом во вторник, 21 апреля, пишет газета The Guardian.

Издание отмечает, что обвинение также указало неспособность своевременно объявить о пандемии, предоставить рекомендации по лечению COVID-19, проконтролировать действия Китая по борьбе с инфекцией, дать необходимые ограничительные рекомендации, а также координировать глобальную борьбу с пандемией.

Кроме того, по мнению американцев, ВОЗ сговорилась с правительством КНР в целях скрыть всю серьезность нового коронавируса.

Очаг распространения SARS-CoV-2 в американском государстве находится в штате Нью-Йорк. По последним данным портала Worldometer, в этом регионе было зафиксировано 252 094 случая заражения коронавирусом, при этом 18 929 скончались. Всего же в стране зарегистрировано более 792 тыс. зараженных, умерли 42,5 тыс. пациентом, а вылечелись ― 72 тыс.

14 апреля американский президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за неэффективности организации. После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ. В МИД России назвали принятое американским президентом решение контрпродуктивным.

Кроме того, Трамп подверг критике организацию за сосредоточенность на Китае во время пандемии коронавируса. По его мнению, организация уделяла слишком большое внимание КНР, несмотря на то что финансируется в основном за счет США.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 21 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,48 млн случаев заболевания, умерли более 170 тыс. человек, вылечились — 651 тыс.