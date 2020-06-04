Жителя Севастополя осудили за хранение гранат времен ВОВ

В Севастополе вынесен приговор в отношении местного жителя, который нашел в лесополосе гранаты времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были изъяты.

По данным следствия, подсудимый 2000 года рождения в лесополосе в районе Фиолентовского шоссе обнаружил гранаты РГД-33. Молодой человек решил оставить боеприпасы себе. Позже сотрудники изъяли шесть гранат, по факту хранения боеприпасов было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Суд назначил местному жителю наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Ранее сообщалось, что у жителя Татарстана были изъяты боеприпасы, которые относятся ко времени Гражданской войны (1917-1922 годы).