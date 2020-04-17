Жителям нескольких регионов России пообещали аномальное потепление

17 апреля 2020     8
Жителям нескольких регионов России пообещали аномальное потепление

Несколько регионов Сибири из-за перемещения теплых воздушных масс окажутся в зоне аномального тепла в ближайшие пять дней. Об этом сообщил в пятницу, 17 апреля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Совершенно необычная ситуация, когда в Салехарде, на севере Тюменской области, на севере Западной Сибири, Красноярского края температура такая же, как в Москве. Там аномалии достигают 12-16 градусов со знаком плюс. Это необычно», — цитирует ТАСС комментарий метеоролога об увеличении региональной климатической нормы.

Портал «Метеоновости» отмечает, что после непродолжительного похолодания с 18 апреля в Сибирь придет антициклон, который принесет с собой значительное потепление вплоть до 20-21 апреля. Специалисты отметили, что приход в регион комфортной погоды не должен стать поводом для нарушения режима самоизоляции.

12 апреля Вильфанд сообщил, что температура ниже нормы на 2–4 градуса ожидает регионы юга России в ближайшие дни. Он пояснил, что заметное похолодание связано с приходом холодных воздушных масс из Скандинавии.

Источник: Газета Известия

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