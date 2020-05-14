Жительница Башкирии выбросила новорожденного в мусорный бак

Жительница башкирского города Туймазы оставила новорожденного сына в мусорном контейнере. Возбуждено дело о покушении на убийство, сообщили в региональном управлении МВД в четверг, 14 мая.

Ребенка нашел дворник, услышавший плач из контейнера. Новорожденный лежал в пакете с одеждой. Мужчина отнес мальчика в теплое помещение и вызвал врачей и полицию.

В правоохранительных органах установили, что мать ребенка — 36-летняя местная жительница. У нее есть еще двое детей, она вместе с ними живет у брата. Она родила примерно в четыре часа утра и сразу избавилась от младенца.

Материалы по делу переданы в Следственный комитет. Ребенок находится в больнице.

13 мая стало известно в Санкт-Петербурге на автобусной остановке был найден новорожденный ребенок. Врачи установили, что у него поврежден мозг из-за дефицита кислорода во время родов. Позже мать ребенка, 39-летняя безработная женщина, явилась в полицию и рассказала, что приехала в Россию на заработки, и призналась, что бросила ребенка.