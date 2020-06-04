Журналист Гордон из Украины заявил о навыке применении «гипноза» при интервью

4 июня 2020     9
Журналист Гордон из Украины заявил о навыке применении «гипноза» при интервью

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что якобы практикует техники гипноза во время проведения интервью.

По его словам, хорошо проведенное интервью — всегда в неком роде является гипнозом или шаманством, так как интервьюер «ныряет» во внутренний мир своего собеседника.

«Я вам скажу больше — мы сейчас с вами разговариваем, но гипноз уже идет. И я не исключаю, что многие наши телезрители начнут под нашу речь засыпать», — приводит «РИА Новости» часть его интервью украинскому телеканалу «Украина 24».

Свои навыки Гордон, по его словам, приобрел в результате многолетней дружбы с психотерапевтом Анатолием Кашпировским. Именно он якобы обучил журналиста «навыкам психологического влияния».

Он также выразил уверенность, что воду действительно «можно заряжать».

52-летний Дмитрий Гордон — украинский журналист, а также ведущий телепередачи «В гостях у Дмитрия Гордона» и основатель интернет-издания «ГОРДОН». Ранее был депутатом Киевсовета и главным редактором газеты «Бульвар Гордона». На его Youtube-канал подписано более 1,6 млн человек.

Источник: Газета Известия

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