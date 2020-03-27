Журналисту пришлось бежать от стада бизонов во время репортажа

27 марта 2020     31
Журналисту пришлось бежать от стада бизонов во время репортажа

Журналист американского канала KTVM из штата Монтана Дейон Брокстон (Deion Broxton) заметил приближающееся стадо бизонов во время записи репортажа и решил покинуть место съемки. Фрагмент репортажа был опубликован в сети и вскоре стал вирусным. Произошедшую с Брокстоном историю рассказывает Daily Mail.

Инцидент произошел 25 марта. Репортер установил камеру и настроил микрофон для съемки сюжета о Национальном парке Йеллоустон. Находясь у трассы на территории заповедника, он обратил внимание на животных рядом.

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«Бог ты мой! Нет, с вами я шутить не буду. Нет, не стоит», — произнес Брокстон, тут же собрал все оборудование и убрал его в багажник автомобиля. Брокстон выложил ролик в своем Twitter-аккаунте. Позже, отойдя на безопасное расстояние, он также снял на камеру животных, от которых ему пришлось бежать.

За пару дней первое видео набрало почти 10 миллионов просмотров, а пост набрал более 370 тысяч лайков. Многих пользователей рассмешила реакция мужчины, который до того, как ретироваться, посмотрел несколько раз из стороны в сторону. Случай в национальном парке заинтересовал американские каналы. Журналист уже побывал в утреннем шоу на NBC.

В ноябре 2019 года ведущий греческого канала ANT1 Лазос Мантикос (Lazos Mantikos) не стал прерывать съемку, когда на него напала свинья. Журналист начал от нее убегать, он находился в прямом эфире и не стал останавливать съемку. Коллеги в студии не могли сдержать смеха из-за произошедшего.

Источник: Лента.Ру

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