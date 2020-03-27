Журналисту пришлось бежать от стада бизонов во время репортажа

Журналист американского канала KTVM из штата Монтана Дейон Брокстон (Deion Broxton) заметил приближающееся стадо бизонов во время записи репортажа и решил покинуть место съемки. Фрагмент репортажа был опубликован в сети и вскоре стал вирусным. Произошедшую с Брокстоном историю рассказывает Daily Mail.

Инцидент произошел 25 марта. Репортер установил камеру и настроил микрофон для съемки сюжета о Национальном парке Йеллоустон. Находясь у трассы на территории заповедника, он обратил внимание на животных рядом.

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«Бог ты мой! Нет, с вами я шутить не буду. Нет, не стоит», — произнес Брокстон, тут же собрал все оборудование и убрал его в багажник автомобиля. Брокстон выложил ролик в своем Twitter-аккаунте. Позже, отойдя на безопасное расстояние, он также снял на камеру животных, от которых ему пришлось бежать.

За пару дней первое видео набрало почти 10 миллионов просмотров, а пост набрал более 370 тысяч лайков. Многих пользователей рассмешила реакция мужчины, который до того, как ретироваться, посмотрел несколько раз из стороны в сторону. Случай в национальном парке заинтересовал американские каналы. Журналист уже побывал в утреннем шоу на NBC.

В ноябре 2019 года ведущий греческого канала ANT1 Лазос Мантикос (Lazos Mantikos) не стал прерывать съемку, когда на него напала свинья. Журналист начал от нее убегать, он находился в прямом эфире и не стал останавливать съемку. Коллеги в студии не могли сдержать смеха из-за произошедшего.

Источник: Лента.Ру