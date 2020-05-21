Знаменитый повар рассказала о неожиданном ингредиенте идеальных спагетти

Знаменитый австралийский шеф-повар Мэгги Бир (Maggie Beer) рассказала о неожиданном ингредиенте, который она использует для приготовления спагетти болоньезе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бир считает, что куриная печень делает это блюдо заметно вкуснее. «Знаю, его можно приготовить и без печени, но она добавит в него чуть больше железа, добавит качества, добавит вкус», — объяснила она. Повар продемонстрировала приготовление спагетти по своему рецепту. Сначала она обжарила в нефильтрованном оливковом масле нарезанный лук (одна луковица) и чеснок (два зубчика), добавила на сковороду 300 граммов куриной печени и жарила ее одну-две минуты с обеих сторон, пока та не подсохла и не приобрела коричневый оттенок. После этого лук, чеснок и печень следует снять со сковороды и отложить.

Затем Бир положила в ту же сковороду лавровый лист и по очереди поджаривала на среднем огне сначала говяжий, а затем свиной фарш (по 500 граммов). Готовность также определяется по коричневому цвету, который приобретает фарш. После этого она добавила 200 граммов томатной пасты, чашку красного вина, чашку бульона из костей, чабрец и приготовленные раннее лук и чеснок, готовила их пять минут и оставила на малом огне еще на час. Печень нужно порезать и перемешать с петрушкой. Подавать соус со спагетти с добавлением оливкового масла и порезанной петрушки.

Ранее Мэгги Бир рассказала о неожиданном ингредиенте, который она использует для приготовления яичницы-болтуньи. Она добавляет в блюдо апельсиновую кожуру.

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Источник: Лента.Ру