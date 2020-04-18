«Зулейха открывает глаза» проверят на оскорбление чувств верующих

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод попросил проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих, передает РИА Новости.

Он решил обратиться в Национальную ассоциацию телерадиовещателей и в Общественную коллегию по жалобам на прессу для анализа отдельных сцен и реплик произведения. По словам Брода, некоторые части сериала вызвали возмущение у российских мусульман. В частности, речь идет о серии, где имена реальных муфтиев были названы политзаключенными, а также об интимных сценах в мечети.

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Ранее Хаматова рассказала о претензиях к проекту «Зулейха открывает глаза». «Мало того, что были ожидаемые проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества, но я с удивлением обнаружила, что добавилась еще и претензия на тему “осквернения нашей истории”», — поделилась она.

Режиссер проекта Егор Анашкин отметил, что многим проект понравился, а также подчеркнул, что во время работы над ним проходили консультации с историками и сотрудниками музеев. Он напомнил недовольным сериалом зрителям, что они не жили в сталинское время и не могут знать, где на экране правда, а где вымысел.

Действие сериала «Зулейха открывает глаза» разворачивается в 1930 году. У главной героини, татарской крестьянки, красногвардейцы убивают мужа, а ее ссылают в Сибирь. Премьера сериала состоялась в эфире телеканала «Россия 1», после этого показ фильма потребовала запретить партия «Коммунисты России».

Источник: Лента.Ру