Звезда «Матрицы» и «Клана Сопрано» попал в больницу

Актер Джозеф Питер «Джо» Пантолиано попал в больницу после ДТП а американском штате Коннектикут. Об этом сообщает TMZ.

Жена артиста, Нэнси, рассказала, что ее мужа сбила машина, когда они переходили дорогу. По ее словам, актер от удара отлетел в сторону и врезался в деревянный забор. Пантолиани увезли на скорой с ранением головы и с травмами левой ноги и плеча.

Супруга актера добавила, что повреждения оказались не критичными, сейчас Пантолиано проводят компьютерную томографию..

Источник: Лента.Ру