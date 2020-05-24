Звезда «Мстителей» разломал дом и довел мать до слез

HGTV Home&Garden

Голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» и звезда франшизы «Мстители» Джереми Реннер разломал дом своей матери изнутри, чтобы сделать ремонт ее мечты. Результаты работ довели женщину до слез счастья. Процесс переделки дома показали в телешоу Celebrity IOU (российский вариант — «Звездный ремонт») на канале HGTV Home&Garden.

Джереми Реннер вырос в городе Модесто, штат Калифорния, и является старшим из детей Валери Керли. В 1993 году он перебрался в Голливуд, чтобы заняться актерской карьерой. В дальнейшем в Лос-Анджелес переехали и другие дети Валери Керли. «Сейчас здесь живут и все ее внуки, и она осталась там одна. Мама хотела проводить больше времени с внуками», — пояснил Реннер.

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Чтобы исправить ситуацию, ее дети решили купить ей дом в Лос-Анджелесе поближе к семье. Выбор пал на дом 1979 года постройки с тремя спальнями. Однако внутренняя отделка с большим количеством зеркал, которые были в моде в 1970-е, не понравилась семье. Кроме того, кухня в доме оказалась слишком маленькой для женщины, которая увлекается готовкой и хочет проводить время со всеми шестью внуками.

В результате дети Валери Керли решили сделать ей сюрприз и полностью отремонтировать дом до ее переезда. Реннер разломал стену между кухней и столовой, чтобы увеличить пространство для готовки, а также сам создал концепцию для помещения. В гостиной расширили окно, а зеркальные элементы из 1970-х заменили на мраморный камин. Кроме того, в ходе ремонта удалось оборудовать в доме дополнительную спальню.

Работы заняли в общей сложности пять недель, в ходе которых ничего не подозревающая женщина жила в доме Реннера. Увидев результаты ремонта, она не поверила своим глазам. «Мне кажется, это не мой дом, Джереми», — сказала Валери Керли. Женщина была уверена, что они с сыном ошиблись адресом. Поняв, что дети сделали ей сюрприз, она расплакалась от счастья. На вопрос о том, каким было ее первое впечатление от внутреннего убранства, женщина ответила: «Модное». «В этом доме могут разместиться все мои дети, все мои внуки. Мы вместе можем создать здесь много новых воспоминаний. Я не могла бы быть счастливее», — сказала она.

Реннер не новичок в строительном бизнесе. В 1990-2000-х он профессионально занимался переделкой домов параллельно с игрой в кино и был вынужден жить с таких зданиях до завершения работ. Актерская карьера стала приносить ему больше денег, чем строительство, только чуть более десяти лет назад. По словам Реннера, в 2008 году он как раз жил в таком незавершенном доме, когда впервые был выдвинут на премию «Оскар» за роль в фильме «Повелитель бури». Готовясь к появлению на красной ковровой дорожке, ему пришлось переодеваться в вечерний костюм среди стройматериалов и инструментов.

Источник: Лента.Ру