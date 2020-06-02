Звезда скейтборда выложил в сеть «худшее падение в своей жизни»

Фото опубликовано @skybrown

11-летний звездный скейтбордист Скай Браун попал в больницу после неудачного трюка на рампе. Видео опубликовал сам спортсмен в своем Instagram-аккаунте.

Браун признался, что обычно не выкладывает в сеть свои неудачи. Однако, по признаниям юного спортсмена, это падение стало «худшим в его жизни». Браун успокоил своих подписчиков, отметив, что он в порядке.

Поддержку скейтбордисту выразили актер Джейсон Момоа, а также известный ветеран скейтборда Тони Хоук.

Источник: Лента.Ру