«Терракоты античного Херсонеса
и его ближней сельской округи»
6 февраля в 15-00 в Византийском зале Государственного историко-археологического музея-заповедникa «Херсонес Таврический» состоится презентация книги А.В. Шевченко «Терракоты античного Херсонеса и его ближней сельской округи».
Монография является итогом многолетней работы Антонины Викторовны Шевченко – научного сотрудника музея-заповедника, специалиста в области античной истории. Книга представляет собой каталог находок глиняных терракот – произведений скульптурной и рельефной пластики античного периода.