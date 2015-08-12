«Путевые зарисовки» Сергея Грищенко

12 января 2017 - Просмотров: 73
"Путевые зарисовки" Сергея Грищенко

14 января Библиотека № 4 (ул. Хрюкина, 10) и Творческий Союз Художников «Балаклавская палитра» приглашают жителей города на открытие персональной выставки Сергея Грищенко «Путевые зарисовки».

Севастопольский художник, редактор популярных и художественных изданий, путешественник, карикатурист и иллюстратор, член творческого союза художников Севастополя «Балаклавская палитра» Сергей Грищенко предлагает увидеть страницы дорожных альбомов, рисунки и скетчи, овеянные романтикой странствий не в виртуальном пространстве соцсетей, а в реальном интерьере. Ведь все дороги ведут домой. В тепло и радость дружеской встречи, семейного чаепития, доброй и увлекательной беседы единомышленников.

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«Море» Игоря Шипилина

11 января 2017 - Просмотров: 79
"Море" Игоря Шипилина

с 11 по 21 января в выставочном зале севастопольской организации «Союз художников России» (ул.Репина, 21) будет проходить персональная выставка севастопольского художника Игоря Шипилина «Море».

Художник и бард, Игорь Шипилин известен своей индивидуальной художественной манерой, которая превращает обыкновенные деревья, цветы и море в одушевлённые существа природного мира. Выделяя из общности один конкретный объект, художник превращает остальную часть картины в размытую цветовую поверхность без чётких границ и форм.

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Мастер-класс по акварели в клубе «TEArt»

11 января 2017 - Просмотров: 70
Выставка Дарьи Кривонос «Отображение»

13 января Клубе необыЧАЙной культуры «TEArt» (ул.Одесская, 4) приглашает всех желающих на мастер-класс по акварели.

Участникам будет предложено добавить в жизнь ярких красок и написать крымский пейзаж или букет цветов.

Начало в 16:00.
Стоимость 400 руб.
Продолжительность занятия 1,5-2 часа.
Подробности на странице ВК

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Новогодний бал
с симфоническим оркестром в СЦКиИ

10 января 2017 - Просмотров: 153
Новогодний бал с симфоническим оркестром в СЦКиИ

13 января Севастопольский Центр культуры и искусств (ул. Ленина, 25) и Академический симфонический оркестр Крымской государственной филармонии приглашают провести вечер в волшебной атмосфере «Венского бала».

Участники смогут погрузиться в эпоху королевских приемов, прикоснуться к миру бальных танцев, насладиться звучанием симфонического оркестра и зарядиться хорошим настроением на весь будущий год.

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«Ищу свою душу в стихах»

10 января 2017 - Просмотров: 71
"Ищу свою душу в стихах"

15 января в 14:00 в Центральной городской библиотека им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51)состоится творческий вечер севастопольской поэтессы Татьяны Халаевой «Ищу свою душу в стихах».

Татьяна Халаева — лауреат различных конкурсов, проводимых в Крыму: «Чеховская осень», «Евпаторийский берег муз», «Пристань менестрелей» и других.

Немало прекрасных стихов она посвятила Крыму, Херсонесу, Балаклаве и, конечно же, славному городу-герою, «городу-адмиралу», как она назвала Севастополь в одном из своих стихотворений.

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Здравствуй, Старый новый год!

10 января 2017 - Просмотров: 121
Здравствуй, Старый новый год!

14 января в Севастопольском Центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) состоится праздничный концерт «Здравствуй, Старый новый год!»

В этот день на сцене Центра будут выступать народные ансамбли «Русь» и «Играй, гармонь» под руководством заслуженного работника культуры Украины и заслуженного гармониста России Петра Савченкова.

Народный ансамбль «Русь» — единственный коллектив в Крыму, который работает в традиционном жанре народной песни.

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«Рождественские встречи»
в музее им. Крошицкого

10 января 2017 - Просмотров: 132
Музыкальный вечер "Камертон эпохи"

С 12 по 22 января 2017 года Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого (пр. Нахимова, 9) проводит цикл музыкальных концертов «Рождественские встречи», приуроченный к 90-летию основания музея.

Программа мероприятий:

12 января – Двойной концерт. Бардовская песня в исполнении Игоря Шипилина и Сергея Шишкина.
Начало в 17:00.

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Весёлое Рождество вместе с КИЦ

5 января 2017 - Просмотров: 179
Весёлое Рождество вместе с КИЦ

7 января на площади Культурно-информационного центра (ул. Павла Корчагина, 1) будет проходить большой праздник «Весёлое Рождество».

Традиционные народные гуляния с песнями и плясками продолжают зимние торжества. Под открытым небом развернётся театрализованное представление «Свет Рождества», посвящённое истории светлого праздника. Все желающие смогут принять участие в играх и конкурсах. Завершатся гуляния гала-концертом лучших творческих коллективов Центра.

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«Роспись по стеклу и фарфору» в «TEArt»

5 января 2017 - Просмотров: 117
"Роспись по стеклу и фарфору" в "TEArt"

8 января в Клубе необыЧАЙной культуры «TEArt» (ул.Одесская, 4) состоится праздничный мастер-класс «Роспись по стеклу и фарфору».

Гостям мероприятия будет предложено расписать стеклянные стаканчики (подсвечники) или фарфоровые тарелочки (плиточки) еа новогоднюю и рождественскую тематику. Яркое декоративное изделие, расписанное Вами, станет украшением Вашего дома или оригинальным подарком. Организаторы ждут детей и взрослых с любым уровнем подготовки.

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Лепка из глины в «TEArt»

4 января 2017 - Просмотров: 147
Лепка из глины в «TEArt»

7 января, Клуб необыЧАЙной культуры «TEArt» (ул.Одесская, 4) ждёт всех желающих на мастер-класс по ручной лепке из глины.

На мастер-классе гости познакомятся и освоят самый древний способ работы с глиной из всех известных человеку — лепку из цельного куска природной глины, в результате которого получат устойчивый навык работы с материалом и прекрасный предмет, функциональный и полностью пригодный к использованию по назначению.

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