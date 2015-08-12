С 27 декабря по 8 января в Севастополе будет работать ярмарка «Новогодние подарки».

Ярмарку развернут на двух площадках: в районе набережной Корнилова (между ДДЮТ и ИНБЮМ) в центре города и напротив торгового комплекса «Апельсин» в бухте Камышовая.

На ярмарке будут представлены новогодние товары – игрушки, гирлянды, мишура, елочные украшения, а также авторские ручные изделия – куклы, матрешки, кружевное плетение, изделия из дерева. Также посетителям будут предложены чай, кофе, блины, печенье и конфеты.