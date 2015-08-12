«Деревья как свидетели истории»

25 января 2017 - Просмотров: 37
«Деревья как свидетели истории»

26 января 2017 года в 16:00 в читальном зале Центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого состоится открытие Года экологии и литературно-музыкальная презентация историко-краеведческого проекта «Деревья как свидетели истории».

Охрана природы в наши дни является одной из главных проблем человечества. Экологические проблемы затрагивают всех, и решение этих проблем зависит не только от развития науки и техники, но и от уровня практических знаний, которыми владеет каждый человек. Год экологии — это хороший повод, чтобы вспомнить о том, что у каждого из нас есть своя малая Родина. Как сохранить её для будущих поколений? Как жить с нею в согласии?

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«Татьянин день»в СевГУ

25 января 2017 - Просмотров: 46
Студенческий бал в СевГУ

25 января в Севастопольском государственном университете флешмобом и балом отметят День святой Татьяны, покровительницы студенчества.

В 13:30 студенты всех институтов СевГУ соберутся на площади перед главным учебным корпусом на Университетской улице, чтобы вместе составить эмблему Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года в Сочи.

В 19:00 в фойе учебного корпуса на улице Гоголя, 13, начнется ежегодный студенческий бал, на котором современные юноши и девушки перевоплотятся в изысканных дам и галантных кавалеров.

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Научное шоу для детей —
«Сумасшедшая лаборатория»

25 января 2017 - Просмотров: 55
"Сумасшедшая лаборатория" - научное шоу для детей

28 января Детский центр «Элефант» (Ул. Героев Сталинграда, 44) приглашает детей от 5 лет на невероятно смешное научное представление «Сумасшедшая лаборатория».

Вредные ученые Ацетоний Зловредикус и тетушка Хихимия планируют испортить праздник всем ребятам. Они превратят снеговика в негра и отправят в Африку. Но дети смогут спасти снеговика и праздник. Маленьких зрителей ждёт много научных экспериментов, сухой лед, горящие мыльные пузыри, светящаяся вода, игры и конкурсы.

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Литературный клуб «Пару слов»

25 января 2017 - Просмотров: 32
Литературный клуб "Пару слов"

28 января Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого (Ленина, 51) приглашает всех желающих принять участие в заседании нового молодежного литературного клуба «Пару слов».

Профессия писателя кажется многим просто удивительной.

Если вы опросите с десяток случайных людей на улице на предмет, что нужно, чтобы стать писателем, то в большинстве случаев получите один ответ: «Литературный талант!» Но как распознать в себе скрытые таланты? Из каких ингредиентов замешан коктейль под названием «Рецепт успеха»?

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Мастер-классы ко дню св. Валентина

24 января 2017 - Просмотров: 66
Выставка творческих работ студентов СевГУ

Севастопольский Центр творчества «Арт-беседка» (пр.Гагарина, 14) приглашает жителей города на тематические мастер-классы посвященные Дню святого Валентина.

Подарок ко дню Святого Валентина должен быть наполнен любовью и теплом, а это значит, что лучший подарок тот, что сделан своими руками. «Арт-беседка» приглашает всех, кто желает сделать оригинальный подарок любимым, приобрести новые навыки и провести время с пользой.

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«Байки в Толстовке»

24 января 2017 - Просмотров: 62
Выставка "Визуальное чтение"

24 января в литературной гостиной Центральной городской библиотеки имени Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) состоится очередная встреча Клуба литературных игр «АЗЪБУКАРТ».

В рамках проекта «Байки в Толстовке» гостям мероприятия предстоит принять участие в литературной игре «Мы все учились понемногу», посвященной Дню студента (Татьяниному дню).

«Байки в Толстовке» — это навык публичного выступления, отличные истории, невероятный игровой драйв, интеллектуальный тренажер для самых амбициозных.

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Мессалина: жена Цезаря вне подозрений

23 января 2017 - Просмотров: 33
Мессалина: жена Цезаря вне подозрений

25 января Культурно-информационный центр (ул. П. Корчагина, 1) и Периметр «Психо Дель Арт» приглашает на античную трагикомедию «Мессалина: жена Цезаря вне подозрений» в постановке Андрея Маслова
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Все слишком узнаваемо и очень современно! Ей — 23, ему — 58. Он — император Рима, она — его третья (не последняя) жена. У него двое детей, а у нее тысяча любовников. Все действие происходит в Риме в 48 году н.э., но могло бы произойти (и происходит) здесь и сейчас.

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Мастер-классы в ресторане «Мадера»

21 января 2017 - Просмотров: 90
mk

21 и 28 января ресторан «Мадера» (ул. Парковая, 11) приглашает детей и взрослых на увлекательные мастер-классы по росписи фарфора и стекла.

Участникам будет предложено расписать яркое, декоративное изделие (тарелочку, стаканчик, подсвечник), которое украсит дом или может стать оригинальным подарком!

Продолжительность мастер-класса — 1,5 часа, материалы предоставляются.
Стоимость 400 руб. Начало в 12:00.

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Золотая коллекция классики в СЦКиИ

19 января 2017 - Просмотров: 115
Золотая коллекция классики в СЦКиИ

22 января в 16:00 Севастопольском Центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) состоится концерт «золотая коллекция классики» в исполнении Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии.

Вниманию слушателей будут пердставлены шедевры мирового оперного искусства.

Солисты: Олег Ромашин, Анна Глушко, Алексей Зинченко, Марина Гиман, Арзы Меджидова.
Художественный руководитель и главный дирижёр заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии С.Прокофьева Александр Долинский.

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Фотопроект «Херсонес советский»

19 января 2017 - Просмотров: 107
Фотопроект "Херсонес советский"

Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» приглашает всех жителей города Севастополя принять участие в создании выставки фотографий «Херсонес Советский».

В этом году наша страна отмечает 100-летний юбилей февральской и октябрьской революций 1917 года. Сегодня даются оценки произошедших тогда событий, одно неоспоримо – в 1917 году в истории России начался новый этап, который принято называть советским. Отвлекаясь от политической стороны вопросы, для большинства из нас Советский Союз – это время молодости наших родителей, наших бабушек и дедушек, нашей собственной молодости. Это особый период в жизни музея.

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