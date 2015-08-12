Новогодние утренники для детей

17 декабря 2016 - Просмотров: 450
Детский спектакль "Фантазёры"

Приближается новый год. Севастопольские театры и культурные центры готовят для маленьких зрителей сказочные новогодние представления.

Драматический театр им. А.В. Луначарского (пр. Нахимова, 6)

Пышная елка до потолка с гирляндой и разноцветными игрушками, хороводы со сказочными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой и детские спектакли — приятное начало для новогодних каникул. С 21 декабря здесь открывается занавес для новогодних спектаклей «Волшебная лампа», «Праздник с драконами» и «Золушка».

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Новогодний чайный марафон

27 декабря 2016 - Просмотров: 78
Новогодний чайный марафон

29 декабря, в последний четверг уходящего года, в Клубе необыЧАЙной культуры «TEArt» (ул.Одесская, 4) состоится новогодний чайный марафон.

Гостей мероприятия ожидает чайная церемония с пятью видами чая, погружение в медитативное звучание тибетских чаш и и презентация вибрационно-акустического массажа от Ярослава Черненко.

Программа мероприятия:
— I — Я Бао ( белый чай — почки)
— II — Мао Фен (зеленый чай)
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Bookquest-симпатия «Новогодняя сказка»

27 декабря 2016 - Просмотров: 47
Bookquest-симпатия «Новогодняя сказка»

27 декабря 2016 года Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого приглашает на предновогоднее литературное костюмированное шоу — Bookquest-симпатия «Новогодняя сказка».

Литературное путешествие команд и полное перевоплощение в костюмированном предновогоднем шоу «Новогодняя сказка». Любимые герои из «Снегурочки», «Морозко» и «Двенадцати месяцев» в читальном зале библиотеки! Новое прочтение и полное перевоплощение — «угадайте персонаж», «муз-викторина», «минута славы», «снежная тропинка» и, конечно, рождественское чаепитие!

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Ярмарка «Новогодние подарки».

27 декабря 2016 - Просмотров: 60
Ярмарка "Новогодние подарки".

С 27 декабря по 8 января в Севастополе будет работать ярмарка «Новогодние подарки».

Ярмарку развернут на двух площадках: в районе набережной Корнилова (между ДДЮТ и ИНБЮМ) в центре города и напротив торгового комплекса «Апельсин» в бухте Камышовая.

На ярмарке будут представлены новогодние товары – игрушки, гирлянды, мишура, елочные украшения, а также авторские ручные изделия – куклы, матрешки, кружевное плетение, изделия из дерева. Также посетителям будут предложены чай, кофе, блины, печенье и конфеты.

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Концерт группы «Чертог Лебедя»

27 декабря 2016 - Просмотров: 35
Концерт группы "Чертог Лебедя"

27 декабря Арт-клуб «ArtiShok (ул.Сенявина, 4) состоится сольный концерт группы «Чертог Лебедя».

Дебютный альбом «Святослав» поэта, композитора и исполнителя Михаила Дебеля и Севастопольской рок-группы «Чертог Лебедя» – не первая попытка осмысления культурного наследия Крыма. Обширная этническая составляющая, мультикультурный подход и ориентация на первичность славянских традиций присутствуют и в творчестве других единиц крымского арт-сообщества.

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«Новогодние фантазии
Ирины Антоновой»

27 декабря 2016 - Просмотров: 52
«Новогодние фантазии Ирины Антоновой»

28 декабря в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого (пр. Нахимова, 9) откроется выставка «Новогодние фантазии Ирины Антоновой».

Выставка «Новогодние фантазии Ирины Антоновой» станет своеобразным творческим отчетом художника декоративно-прикладного искусства за десятилетнее участие в новогоднем музейном проекте и позволит почувствовать атмосферу уже ставших историей праздников в музее: «Рождественские окна», «Снежный вальс», «Под снежной пеленою», «Новогодний маскарад»…

Открытие в 16:00.

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Премьера спектакля «Снегопада для Киры»

27 декабря 2016 - Просмотров: 69
Премьера спектакля "Снегопада для Киры"

28, 29, 30 и 31 декабря в Драматическом театре им.А.В. Луначарского (пр. Нахимова, 6) состоится премьера спектакля «Снегопада для Киры».

Действие спектакля происходит под Новый год в современном Санкт-Петербурге в обычной квартире. В ней живет девушка Кира, которая не могла себе даже представить, что в ее жизнь ворвется этот странный человек в чёрном, а еще весёлые соседи и… такая непредсказуемая погода.

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Сказ о том, как Кощей жениться собрался

25 декабря 2016 - Просмотров: 77
Сказ о том, как Кощей жениться собрался

С 26 по 29 декабря Балаклавский Дворец культуры (ул.Калича,21) приглашает ребят и их родителей на спектакль по пьесе Н. Коваленко «Сказ о том, как Кощей жениться собрался».

«В сказке всё происходит как в жизни, но, к сожалению, жизнь – это не всегда сказка…» — так считают артисты Севастопольских театров, исполняющие главные роли. Никогда не знаешь, где ждёт любовь и как она тебя изменит. А добрые дела могут превратить вашу жизнь в сказку полную любви и опасности…

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Праздничная шоу-программа
«Народ, встречаем Новый год!»

25 декабря 2016 - Просмотров: 87
Праздничная шоу-программа "«Народ, встречаем Новый год!»

25 и 29 декабря на сцене Севастопольского центра культуры и искусств (ул. Ленина, 25) будет проходить праздничная шоу-программа для взрослых «Народ, встречаем Новый год!»

Каждый раз шоу для взрослых — это традиции и креатив, лирика и юмор, музыка и фейерверки. Это всегда ярко и незабываемо.

Программа включает вокальные и сюжетные хореографические номера, сценки, шутки и розыгрыши. Не обходится и без подарков для зрителей из числа особенно активных участников интерактивных игр артистов с залом. И конечно, здесь все непременно встречаются с дедом Морозом и Снегурочкой

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«Времена года» —
выставка Надежды Кавулич

23 декабря 2016 - Просмотров: 92
Выставка Надежды Кавулич «Времена года»

23 декабря в 17:00 в Малом зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) состоится открытие персональной выставки Надежды Михайловны Кавулич «Времена года».

Автор приглашает к диалогу посредством живописи, прекрасной, как цветы. В камерном зале вас ждут 10 полотен. Они восхищают красотой памятных моментов ― ярких или непритязательных, праздничных и будничных. Они очень личны и в тоже время удивительно универсальны. Они о том, как каждый из нас читает жизнь день за днем, год за годом, эпоху за эпохой. А, может, быть пишет… ароматами любимых цветов, звуком любимых голосов, строкой на полях дорожного альбома…

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Алексей Поддубный в «АртиШоке»

21 декабря 2016 - Просмотров: 53
Концерт группы "Джанго"

23 декабря в Арт-клубе «ArtiShok» (ул.Сенявина, 4) выступит лидер и руководитель группы «Джанго» Алексей Поддубный.

Новогодняя акустика «Джанго» прозвучит в сопровождении Игоря Лазарева (гитара).

Музыкальный проект «Джанго» добился популярности в России и на Украине после того, как композиция «Холодная весна» была использована в качестве заглавной песни саундтрека к фильму «Бой с тенью». Сам А.Поддубный также известен как композитор и аранжировщик, сотрудничающий с российскими и украинскими эстрадными исполнителями.

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