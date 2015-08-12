Новогодние утренники для детей
Приближается новый год. Севастопольские театры и культурные центры готовят для маленьких зрителей сказочные новогодние представления.
Драматический театр им. А.В. Луначарского (пр. Нахимова, 6)
Пышная елка до потолка с гирляндой и разноцветными игрушками, хороводы со сказочными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой и детские спектакли — приятное начало для новогодних каникул. С 21 декабря здесь открывается занавес для новогодних спектаклей «Волшебная лампа», «Праздник с драконами» и «Золушка».