26 января 2017 года в 16:00 в читальном зале Центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого состоится открытие Года экологии и литературно-музыкальная презентация историко-краеведческого проекта «Деревья как свидетели истории».

Охрана природы в наши дни является одной из главных проблем человечества. Экологические проблемы затрагивают всех, и решение этих проблем зависит не только от развития науки и техники, но и от уровня практических знаний, которыми владеет каждый человек. Год экологии — это хороший повод, чтобы вспомнить о том, что у каждого из нас есть своя малая Родина. Как сохранить её для будущих поколений? Как жить с нею в согласии?

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