14 января в Севастопольском Центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) состоится праздничный концерт «Здравствуй, Старый новый год!»

В этот день на сцене Центра будут выступать народные ансамбли «Русь» и «Играй, гармонь» под руководством заслуженного работника культуры Украины и заслуженного гармониста России Петра Савченкова.

Народный ансамбль «Русь» — единственный коллектив в Крыму, который работает в традиционном жанре народной песни.

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