«Путевые зарисовки» Сергея Грищенко
14 января Библиотека № 4 (ул. Хрюкина, 10) и Творческий Союз Художников «Балаклавская палитра» приглашают жителей города на открытие персональной выставки Сергея Грищенко «Путевые зарисовки».
Севастопольский художник, редактор популярных и художественных изданий, путешественник, карикатурист и иллюстратор, член творческого союза художников Севастополя «Балаклавская палитра» Сергей Грищенко предлагает увидеть страницы дорожных альбомов, рисунки и скетчи, овеянные романтикой странствий не в виртуальном пространстве соцсетей, а в реальном интерьере. Ведь все дороги ведут домой. В тепло и радость дружеской встречи, семейного чаепития, доброй и увлекательной беседы единомышленников.