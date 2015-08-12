«Терракоты античного Херсонеса
и его ближней сельской округи»

4 февраля 2017 - Просмотров: 43
Исторический праздник "Дорогами тысячелетий" - 120 лет музею в Херсонесе / Фото с сайта planetakrim.com - фотограф Сергей Анашкевич

6 февраля в 15-00 в Византийском зале Государственного историко-археологического музея-заповедникa «Херсонес Таврический» состоится презентация книги А.В. Шевченко «Терракоты античного Херсонеса и его ближней сельской округи».

Монография является итогом многолетней работы Антонины Викторовны Шевченко – научного сотрудника музея-заповедника, специалиста в области античной истории. Книга представляет собой каталог находок глиняных терракот – произведений скульптурной и рельефной пластики античного периода.

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Презентации Комментарии: 0

Фестиваль монологов «Словотворение»

4 февраля 2017 - Просмотров: 46
Фестиваль монологов "Словотворение"

С 6 по 9 февраля в театре им. Лавренева ( пл.Ушакова, 1) будет проходить первый фестиваль монологов «Словотворение»

В числе участников — артисты Театра им.Луначарского, Театра юного зрителя, Театра им.Лавренёва.

7 и 8 февраля на сцену с монологами и поэтическими композициями выйдут и мастера, и те, кому еще предстоит покорить публику и критиков.

9 февраля жюри подведет итоги фестиваля и назовет имена победителей.

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Фестивали Комментарии: 0

Творческие мастер-классы
с Натальей Герман в «TEArt»

3 февраля 2017 - Просмотров: 68
Творческие мастер-классы с Натальей Герман в «TEArt»

4 февраля в 12:00 и 5 февраля в 13:00 в Клубе необыЧАЙной культуры «TEArt» (ул.Одесская, 4) состоятся мастер-классы по росписи и акварели для взрослых и детей.

У участников мероприятия появится сделать подарки родным и близким ко Дню влюбленных и к 23 февраля.

Яркое декоративное изделие, расписанное Вами, станет украшением Вашего дома или оригинальным подарком. Организаторы ждут детей и взрослых с любым уровнем подготовки.

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Александр Рожков, Евгений Громов и Кошка Триша в антикафе «57 Секунд»

3 февраля 2017 - Просмотров: 45
Евгений Громов & Кошка Триша в Севастополе

4 февраля в Антикафе «57 Секунд» состоится творческий вечер Александра Рожкова, а так же гостей из города Керчь Евгения Громова и Кошки Триши(группа ANGLE of WONDERS).

Гостей мероприятия ждет теплый, уютный вечер. Наличие с собой стихов, музыкальных инструментов и хорошего настроения приветствуется.

Александр Рожков (Rozhkov’s Band) — молодой, динамично развивающийся музыкант из г. Челябинска, творящий в стиле Rock, Alternativa.

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Концерты Комментарии: 0

Театр имени Кукол. Анонс на февраль.

2 февраля 2017 - Просмотров: 104
Театр имени Кукол

Севастопольский театр им. Кукол (ул. Павла Корчагина, 1) под руководством Артёма Макеева приглашает самых маленьких севастопольцев на спектакли.

4, 5, 25 и 26 февраля артисты театра представят зимнюю сказку «Солнышко и снежные человечки».

Мудрая, трогательная сказка-притча о двух маленьких снеговичках, которые отправились искать солнце. Зрители окунутся в необычную атмосферу этого кукольного действа и сами станут его участниками.

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Выставка Ирины Домбровской

2 февраля 2017 - Просмотров: 107
Выставка Ирины Домбровской

3 февраля в 16:00 часов в залах Севастопольского художественного музея впервые откроется персональная выставка Ирины Домбровской.

Домбровская Ирина Александровна — живописец, график, дизайнер, «Мастер народного творчества», член Творческого союза художников и искусствоведов «Академия абстракционизма». С 1995 – участвует в выставках библиотеке на Восставших, Симферопольском художественном музее, Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого, проекте «1-10» в галерее «Арта», арт-кафе «Мадам Шоко», галерее «UA» в гостинице «Украина», Дом Кофе и т.д. Всего свыше 400 выставок «Академии Абстракционизма»

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Музыкальный вечер
в честь 220-летия Шуберта

2 февраля 2017 - Просмотров: 76
Музыкальный вечер "Камертон эпохи"

2 февраля Центральная городская библиотека имени Л. Н. Толстого приглашает жителей и гостей города на литературно-музыкальный вечер «Мне только боль великая дана», посвященный 220-летию со дня рождения великого австрийского композитора Франца Шуберта.

Эпиграфом к его творчеству может служить признание самого композитора:

«Я пел песни, и пел их много лет. Когда я пел о любви, она приносила мне страдания. Когда я пел о страдании, оно превращалось в любовь. Так любовь и страдания раздирали мне душу».

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Опера «Служанка-госпожа»
в ЦГБ им. Л.Н. Толстого

2 февраля 2017 - Просмотров: 78
Опера "Служанка-госпожа" в ЦГБ им. Л. Толстого

3 февраля Библиотека им. Л.Н.Толстого ( ул.Ленина, 51) и Крымская филармония представляют оперу «Служанка-госпожа».

На этот раз будет задействован второй состав артистов, который представит своё видение постановки.

Действие комедии разворачивается в 1733 году в Италии. Своевольная служанка Серпина, используя природную женскую хитрость и, несомненно, очарование, пытается соблазнить своего хозяина-холостяка Уберто. Плутовка разрабатывает и воплощает в жизнь коварный план. Конечно, не без помощи умелого комедианта слуги Веспоне. Попадётся ли на крючок Уберто?

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Концерт группы ЭНТРО

2 февраля 2017 - Просмотров: 56
ЭНТРО концерт в поддержку альбома "Новая жизнь"

4 февраля на сцене арт-клуба «ArtiShock» состоится рок-вечеринка в поддержку альбома «Новая жизнь» севастопольской рок-команды «Энтро», которая с 1996 года играет для всех поклонников хорошей музыки настоящий русский философский арт-рок.

Нынешний состав группы:
Вокал, гитара: Федор Лунёв
Соло/Ритм гитара: Андрей Широконюк
Бас гитара: Андрей Витковский
Соло/Ритм гитара: Олег Пасик
Барабаны: Влад Троян

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Олег Куприев в «Hotel California»

2 февраля 2017 - Просмотров: 58
Олег "КУПЕР" Куприев в "Hotel California"

4 февраля Крымский Рок-Клуб и «Hotel California» (п. Любимовка) представляют единственный концерт Олега «Купера» Куприева в Севастополе.

Куприев Олег Валериевич родился 28 июня 1969 г. Жил в Краснодаре, сейчас перебрался в Москву. Песни пишет преимущественно на свои стихи.

В 1998 в составе дуэта «Купель» был лауреатом Международного фестиваля «Петербургский аккорд» и дипломантом Грушинки.
Участник «Школы-студии авторской песни Дилижанс».

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